Мэрия Рязани пообещала вернуть лавочки на Лыбедский бульвар на следующей неделе

Администрация Рязани озвучила сроки возвращения скамеек на Лыбедский бульвар, которые были демонтированы еще до празднования Дня России. По словам чиновников, места для отдыха появятся уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее мэрия объясняла отсутствие лавочек на одной из главных прогулочных зон города необходимостью проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Однако такое обоснование нашло понимание далеко не у всех горожан.

Мероприятия давно завершились, однако скамейки, в частности со стороны Рязанского государственного цирка, так и не были установлены обратно. Заметив это, пользователи социальных сетей начали массово жаловаться на ситуацию в телеграм-канал губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Спустя некоторое время администрация города все же дала официальный комментарий. Чиновники пообещали, что лавочки вернутся на Лыбедский бульвар в течение следующей недели.

Изменения потерпела и пешеходная улица Почтовая. Администрация демонтировала скамейки, чтобы уменьшить шум и количество мусора, которые появлялись из-за ночного скопления людей. Таким образом, власти стремятся создать более комфортную атмосферу в этом районе. Скамейки остались только в начале и конце улицы.