Фото: Рязанский исторический музей
Культура и события

В Рязанском кремле археологи нашли древнюю монету-«мордку»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Переяславль-Рязанская археологическая экспедиция, начавшая работу на Введенском раскопе в Рязанском кремле, уже в первые дни сделала уникальную находку. В культурном слое конца XIV – начала XV века исследователи обнаружили старинную монету с характерной тамгой, сообщает Рязанский исторический музей.

В 1370–1380-е годы Рязанское, Московское и Суздальско-Нижегородское княжества начали чеканку собственных денег, позаимствовав названия у джучидских монет: серебряные данги и медные пулы. В период правления великого князя Олега Ивановича рязанские монеты стали надчеканивать особой тамгой. Она напоминала звериную мордочку или человеческую личину, из-за чего в народе эти деньги получили прозвище «мордки».

Именно такой знак, напоминающий легендарную тамгу, читается на монете, поднятой археологами из земли Рязанского кремля. Теперь находка предстоит детальное изучение специалистом-нумизматом, который определит ее точную атрибуцию и историческую ценность.

Предыдущая статья
Пьяный житель Сасово проник через балкон и разгромил квартиру знакомой
Следующая статья
Мэрия Рязани пообещала вернуть лавочки на Лыбедский бульвар на следующей неделе

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы (для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое).
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Темы
Новости кино и ТВ

Эмоциональные выходные со звездами эстрады ждут зрителей ТНТ

Зрителей ждут психологические разборки, зажигательные музыкальные баттлы, путешествия и откровения звезд.
Новости России

При массовой атаке БПЛА на Подмосковье погибла 8-летняя девочка

Стала известна страшная подробность вчерашней массированной атаки беспилотников на Московский регион. В результате падения БПЛА и последующего пожара в Раменском городском округе погибла 8-летняя девочка.
Новости России

Директор частной клиники в Петербурге задержан за домогательства к несовершеннолетней пациентке

В отношении подозреваемого уже проведены обыски по местам проживания и работы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Транспорт и дороги

Движение по улице Вокзальной в Рязани закроют на сутки

Движение транспорта по улице Вокзальной в Рязани будет закрыто еще на 24 часа в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ.
Транспорт и дороги

Семь километров ям превратили жизнь водителей в Клепиковском районе в кошмар

Жители Клепиковского района бьют тревогу из-за катастрофического состояния дорожного полотна на участке, ведущем к Спас-Клепикам.
Общество

Мэрия Рязани пообещала вернуть лавочки на Лыбедский бульвар на следующей неделе

Администрация Рязани озвучила сроки возвращения скамеек на Лыбедский бульвар, которые были демонтированы еще до празднования Дня России.
Происшествия

Пьяный житель Сасово проник через балкон и разгромил квартиру знакомой

Суд в Сасовском муниципальном округе вынес приговор 35-летнему местному жителю, который устроил погром в жилище и автомобиле своей знакомой.
Погода

Арктический циклон оккупировал Рязанскую область до середины июля

Жителям Рязанской области не стоит рассчитывать на раннее метеорологическое лето. Регион попал под влияние арктического циклона, который задержится над Центральной Россией как минимум до первых чисел июля.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье