В Рязанском кремле археологи нашли древнюю монету-«мордку»

Переяславль-Рязанская археологическая экспедиция, начавшая работу на Введенском раскопе в Рязанском кремле, уже в первые дни сделала уникальную находку. В культурном слое конца XIV – начала XV века исследователи обнаружили старинную монету с характерной тамгой, сообщает Рязанский исторический музей.

В 1370–1380-е годы Рязанское, Московское и Суздальско-Нижегородское княжества начали чеканку собственных денег, позаимствовав названия у джучидских монет: серебряные данги и медные пулы. В период правления великого князя Олега Ивановича рязанские монеты стали надчеканивать особой тамгой. Она напоминала звериную мордочку или человеческую личину, из-за чего в народе эти деньги получили прозвище «мордки».

Именно такой знак, напоминающий легендарную тамгу, читается на монете, поднятой археологами из земли Рязанского кремля. Теперь находка предстоит детальное изучение специалистом-нумизматом, который определит ее точную атрибуцию и историческую ценность.