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Происшествия

Пьяный житель Сасово проник через балкон и разгромил квартиру знакомой

Анастасия Мериакри
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Суд в Сасовском муниципальном округе вынес приговор 35-летнему местному жителю, который устроил погром в жилище и автомобиле своей знакомой. Мужчина признан виновным в умышленном уничтожении имущества и нарушении неприкосновенности жилища.

Как установлено в ходе судебного заседания, первый эпизод преступной деятельности произошел в декабре 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и находясь в состоянии конфликта со знакомой, мужчина решил проникнуть в ее квартиру нестандартным способом — через балкон. Злоумышленник отодвинул створку оконной рамы и незаконно проник внутрь жилища.

Оказавшись в квартире, разгневанный визитер схватил кухонный нож и начал крушить всё вокруг. Под удар попали мебель, бытовая техника и элементы отделки. В результате этого погрома хозяйке был причинен существенный материальный ущерб.

Но на этом мужчина не остановился. В феврале 2026 года он вновь решил «насолить» знакомой. На этот раз объектом его агрессии стал припаркованный возле дома автомобиль потерпевшей. Вооружившись найденным камнем, злоумышленник нанес машине множественные повреждения.

Совокупный материальный ущерб от действий вандала превысил 300 тысяч рублей. Суд, рассмотрев материалы дела, квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

В качестве меры наказания суд назначил мужчине 400 часов обязательных работ.

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