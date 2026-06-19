Арктический циклон оккупировал Рязанскую область до середины июля

Жителям Рязанской области не стоит рассчитывать на раннее метеорологическое лето. Регион попал под влияние арктического циклона, который задержится над Центральной Россией как минимум до первых чисел июля. Об этом рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

По словам эксперта, циклоническая ложбина с прямым каналом выноса холодного воздуха из Арктики буквально оккупировала Русскую равнину. Небольшие просветы в пасмурной погоде будут лишь подтверждать общее правило.

«Вплоть до первых чисел июля дневная температура выше +23 будет казаться чем-то нереальным, тропической жарой», — отметил Сергей Тобратов.

Осадки будут сопровождать рязанцев постоянно. Впрочем, синоптик успокоил: дожди будут скорее надоедливыми и мелкими, чем ливневыми. Суммарно за две недели выпадет около 25 мм осадков (менее 2 мм в сутки).

Эксперт составил подробный прогноз на ближайшие две недели:

21–22 июня (воскресенье-понедельник): Единственный крупный перерыв в циклонической погоде. Температура выйдет на климатическую норму: днем до +24°С, ночью около +16°С.

Единственный крупный перерыв в циклонической погоде. Температура выйдет на климатическую норму: днем до +24°С, ночью около +16°С. 24 июня (среда): Начало нового похолодания.

Начало нового похолодания. 25 июня (четверг): Приход активного циклона с Балтики.

Приход активного циклона с Балтики. 27–28 июня (выходные): В регион ворвется холодный сектор. Ночью столбики термометров упадут до +11°С, а днем воздух прогреется не более чем до +18°С. Обширная отрицательная аномалия температуры продержится несколько дней и захватит начало июля.

В регион ворвется холодный сектор. Ночью столбики термометров упадут до +11°С, а днем воздух прогреется не более чем до +18°С. Обширная отрицательная аномалия температуры продержится несколько дней и захватит начало июля. После 30 июня: Постепенное потепление, но дневные температуры все равно останутся ниже климатической нормы для июля (в пределах +22…+23°С).

Синоптик дал важное предупреждение для садоводов и огородников. Из-за постоянной влажности и прохлады сорняки будут расти с невероятной скоростью, а вот культурные растения могут пострадать.