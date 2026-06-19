Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Общество

Сасово отметило 100-летний юбилей и получило почетное звание «Город трудовой славы»

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей Сасова со столетием со дня образования города. В честь знаменательной даты глава региона объявил о присвоении муниципалитету высокого почетного звания.

Павел Малков напомнил, что статус города Сасово получило ровно 100 лет назад — 19 июня 1926 года. За прошедший век муниципалитет превратился в один из ключевых центров Рязанской области, обладающий сильной экономикой, самобытной культурой и крепкими традициями.

Сегодня город продолжает уверенно развиваться: здесь возводятся и обновляются социальные объекты, формируется современная комфортная городская среда, открываются новые возможности для жизни и работы местных жителей.

Главным подарком к юбилею стало решение губернатора о присвоении Сасову почетного звания Рязанской области «Город трудовой славы».

«Главное богатство города – его люди. Благодаря труду, таланту и любви сасовцев к родной земле Сасово становится комфортнее, красивее и привлекательнее, — подчеркнул Павел Малков. — В юбилейный год принял решение о присвоении Сасову почетного звания Рязанской области «Город трудовой славы». Это дань уважения поколению победителей и признание вклада жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне».

Завершая свое поздравление, губернатор пожелал сасовцам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и достижений, а самому городу — процветания и дальнейшего динамичного развития на радость его жителям.

Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
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