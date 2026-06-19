Сасово отметило 100-летний юбилей и получило почетное звание «Город трудовой славы»

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей Сасова со столетием со дня образования города. В честь знаменательной даты глава региона объявил о присвоении муниципалитету высокого почетного звания.

Павел Малков напомнил, что статус города Сасово получило ровно 100 лет назад — 19 июня 1926 года. За прошедший век муниципалитет превратился в один из ключевых центров Рязанской области, обладающий сильной экономикой, самобытной культурой и крепкими традициями.

Сегодня город продолжает уверенно развиваться: здесь возводятся и обновляются социальные объекты, формируется современная комфортная городская среда, открываются новые возможности для жизни и работы местных жителей.

Главным подарком к юбилею стало решение губернатора о присвоении Сасову почетного звания Рязанской области «Город трудовой славы».

«Главное богатство города – его люди. Благодаря труду, таланту и любви сасовцев к родной земле Сасово становится комфортнее, красивее и привлекательнее, — подчеркнул Павел Малков. — В юбилейный год принял решение о присвоении Сасову почетного звания Рязанской области «Город трудовой славы». Это дань уважения поколению победителей и признание вклада жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне».

Завершая свое поздравление, губернатор пожелал сасовцам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и достижений, а самому городу — процветания и дальнейшего динамичного развития на радость его жителям.