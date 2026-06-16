Павел Малков представил нового руководителя РГРТУ

Губернатор Павел Малков в ходе заседания Ученого совета Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина официально представил коллективу вуза исполняющего обязанности ректора Михаила Пронина. Назначение на должность с 16 июня 2026 года утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие прошло в формате ВКС при участии заместителя главы ведомства Ольги Петровой.
Представляя нового руководителя, Павел Малков подчеркнул, что Михаил Пронин является выпускником радиоуниверситета, инженером-экономистом, доктором экономических наук с солидным опытом работы как в бизнес-среде, так и в государственном секторе. Глава региона выразил уверенность, что накопленные компетенции будут востребованы на посту главы РГРТУ. Пожелав Михаилу Пронину плодотворной работы, губернатор особо отметил значимость вуза для области:
Павел Малков также акцентировал внимание на стратегической миссии университета в масштабах страны:
Ольга Петрова поблагодарила губернатора за системное взаимодействие с вузом и всестороннюю поддержку со стороны областного правительства. Зачитав приказ о назначении, она поздравила Михаила Пронина и отметила: «Как выпускник вуза, вы точно знаете и понимаете, как сделать его еще более сильным и крепким. Задачи, которые стоят перед всеми субъектами, в том числе Рязанской областью, – обеспечение технологического лидерства. Уверена, что профессиональный коллектив вуза и та поддержка, которая есть со стороны Правительства региона, обеспечат все необходимое для движения вперед».
По завершении официальной части Ученого совета Павел Малков и Михаил Пронин провели рабочую встречу, где детально обсудили стратегию развития университета, укрепление образовательного потенциала и ключевые задачи по организации предстоящей приемной кампании, старт которой намечен на 20 июня.