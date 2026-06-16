Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков представил нового руководителя РГРТУ

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков в ходе заседания Ученого совета Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина официально представил коллективу вуза исполняющего обязанности ректора Михаила Пронина. Назначение на должность с 16 июня 2026 года утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие прошло в формате ВКС при участии заместителя главы ведомства Ольги Петровой.

Представляя нового руководителя, Павел Малков подчеркнул, что Михаил Пронин является выпускником радиоуниверситета, инженером-экономистом, доктором экономических наук с солидным опытом работы как в бизнес-среде, так и в государственном секторе. Глава региона выразил уверенность, что накопленные компетенции будут востребованы на посту главы РГРТУ. Пожелав Михаилу Пронину плодотворной работы, губернатор особо отметил значимость вуза для области:

«Для Рязанской области – это опорный вуз и кузница инженерных кадров. Регион активно развивается: мы создаем промышленные парки, кластеры, строим и открываем новые промышленные предприятия. Везде очень нужны квалифицированные специалисты. В первую очередь, как раз инженерных специальностей. И здесь всегда очень рассчитывают на РГРТУ».

Павел Малков также акцентировал внимание на стратегической миссии университета в масштабах страны:

«Президент РФ поставил задачу по обеспечению технологического суверенитета страны. И здесь радиоуниверситет может себя серьезно проявить, нужно только очень активно этим заниматься: входить в федеральные проекты, пользоваться всеми возможностями, которые сейчас есть у технических вузов. Правительство региона будет поддерживать РГРТУ и в дальнейшем».

Ольга Петрова поблагодарила губернатора за системное взаимодействие с вузом и всестороннюю поддержку со стороны областного правительства. Зачитав приказ о назначении, она поздравила Михаила Пронина и отметила: «Как выпускник вуза, вы точно знаете и понимаете, как сделать его еще более сильным и крепким. Задачи, которые стоят перед всеми субъектами, в том числе Рязанской областью, – обеспечение технологического лидерства. Уверена, что профессиональный коллектив вуза и та поддержка, которая есть со стороны Правительства региона, обеспечат все необходимое для движения вперед».

«Постараюсь его оправдать. Вуз для меня родной. Никогда не терял с ним связь. Будем усиленно работать и двигаться вперед», – сказал и.о. ректора Михаил Пронин.

По завершении официальной части Ученого совета Павел Малков и Михаил Пронин провели рабочую встречу, где детально обсудили стратегию развития университета, укрепление образовательного потенциала и ключевые задачи по организации предстоящей приемной кампании, старт которой намечен на 20 июня.

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