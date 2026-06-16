Mash: адвокатом Шурыгиной хочет стать парень, попавший из-за нее в тюрьму

Представлять интересы блогера Дианы Шурыгиной вызвался Сергей Семенов, который из-за нее провел за решеткой почти два года, пишет Mash.

Резонансная история произошла в 2016 году в Ульяновске, ее обсуждали на федеральных телеканалах. Фигурантом дела об изнасиловании стал Семенов, которого суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

Теперь же на скамье подсудимых может оказаться сама Шурыгина. Ее отправили под домашний арест до 19 июля по делу о незаконном распространении порнографических материалов.

«(Семенов. — Прим. Ред.) предложил ей свои услуги — сказал, что отучился на юриста, обиды не держит и хочет помочь», — уточнил Mash.

Молодой человек отметил, что у него есть опыт: в последнее время он занимается правозащитой. Он готов взять за свои услуги миллион рублей. Ранее за эту же сумму родители Шурыгиной предлагали ему «урегулировать» уголовное дело десять лет назад, добавило издание.

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По данным SHOT, в 2024 году Шурыгину задерживали вместе с ее молодым человеком Святославом Гусевым. Тогда жители дома неоднократно жаловались на шум и громкие звуки из квартиры.

Во время следственных действий правоохранители изъяли видеоаппаратуру, которая, как предполагается, могла использоваться для съемки роликов, ставших предметом расследования.