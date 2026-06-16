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Новости России

Mash: адвокатом Шурыгиной хочет стать парень, попавший из-за нее в тюрьму

Никита Рязанцев
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Представлять интересы блогера Дианы Шурыгиной вызвался Сергей Семенов, который из-за нее провел за решеткой почти два года, пишет Mash.

Резонансная история произошла в 2016 году в Ульяновске, ее обсуждали на федеральных телеканалах. Фигурантом дела об изнасиловании стал Семенов, которого суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

Теперь же на скамье подсудимых может оказаться сама Шурыгина. Ее отправили под домашний арест до 19 июля по делу о незаконном распространении порнографических материалов.

«(Семенов. — Прим. Ред.) предложил ей свои услуги — сказал, что отучился на юриста, обиды не держит и хочет помочь», — уточнил Mash.

Молодой человек отметил, что у него есть опыт: в последнее время он занимается правозащитой. Он готов взять за свои услуги миллион рублей. Ранее за эту же сумму родители Шурыгиной предлагали ему «урегулировать» уголовное дело десять лет назад, добавило издание.

Материал по теме: Шурыгиной грозит 6 лет за распространение порнографии

По данным SHOT, в 2024 году Шурыгину задерживали вместе с ее молодым человеком Святославом Гусевым. Тогда жители дома неоднократно жаловались на шум и громкие звуки из квартиры.

Во время следственных действий правоохранители изъяли видеоаппаратуру, которая, как предполагается, могла использоваться для съемки роликов, ставших предметом расследования.

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