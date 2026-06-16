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Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

Анастасия Мериакри
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Системы противовоздушной обороны сбили три беспилных летательных аппарата над территорией Рязанской области в период с 7:00 до 14:00 понедельника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы региона, обошлось без пострадавших. В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, это уже не первый случай за сутки. В ночь на 16 июня, около 03:53 мск, над Рязанской областью был сбит один беспилник самолетного типа. Тогда губернатор также подтвердил, что на земле никто не пострадал, разрушений нет.

Режим «беспилотная опасность» был введен в регионе в 03:53 мск и продолжает действовать.

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