Рязанская область стала пилотным регионом по улучшению диспансерного наблюдения

Рязанская область вошла в число пилотных регионов России, где в 2025 году начали реализовать лучшие практики по диспансерному наблюдению пациентов. Результаты работы по двум ключевым направлениям — ведению больных сахарным диабетом 2 типа и хронической сердечной недостаточностью — оказались впечатляющими.

В ходе реализации проекта «Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с впервые установленным диагнозом «Сахарный диабет 2 типа»» были достигнуты следующие результаты:

Доля пациентов с показаниями для диспансерного наблюдения (ДН), взятых под ДН в течение трёх рабочих дней после постановки диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях или получения выписки из медицинской карты стационарного больного, увеличилась с 90% до 95%. Доля случаев диспансерного наблюдения, в которых было установлено несоблюдение объёма профилактических, диагностических, лечебных и/или реабилитационных мероприятий, снизилась с 25% до 5%. Доля пациентов с впервые установленным диагнозом «Сахарный диабет», находящихся под диспансерным наблюдением, возросла с 82,5% до 95%. Доля пациентов с впервые установленным диагнозом «Сахарный диабет», посещающих школу «Сахарного диабета», увеличилась с 10% до 97%.

Второй проект — «Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)» — также принёс значимые результаты.

Доля пациентов с ХСН, состоящих на учете у участкового терапевта, увеличилась с 46% до 96,3%. Количество случаев диспансерного наблюдения (ДН) на одного пациента с ХСН, состоящего на учете у участкового терапевта, выросло с 1,6 до 2,2. Среднее время ожидания приема участкового терапевта для проведения ДН сократилось с 45 минут до 11,85 минут. Доля пациентов с ХСН, у которых составлен план диспансерного наблюдения, увеличилась с 51% до 98,3%.

Реализация пилотных проектов позволяет сделать медицинскую помощь более доступной, качественной и ориентированной на пациента. Сокращение времени ожидания, увеличение охвата наблюдением и обучение в школах здоровья — всё это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни рязанцев с хроническими заболеваниями.