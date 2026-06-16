Соцфонд отказал вдове бойца СВО из Рязанской области в выплате пособий на 4 детей

Прокуратура Александро-Невского района Рязанской области восстановила права семьи погибшего участника специальной военной операции, которой ранее незаконно отказали в назначении ежемесячного детского пособия.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение местной жительницы — супруги военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Женщина воспитывает четырёх несовершеннолетних детей и обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования (ФПСС) Российской Федерации по Рязанской области за назначением ежемесячного пособия на детей в возрасте до 17 лет.

Однако в ведомстве ей отказали, сославшись на превышение среднедушевого дохода семьи. При расчёте этого показателя чиновники включили в общую сумму доходы погибшего супруга за период, предшествующий заключению официального брака с заявительницей.

Прокурор Александро-Невского района, изучив материалы обращения, пришёл к выводу о незаконности отказа. Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением, в котором потребовало обязать уполномоченный орган произвести перерасчёт среднедушевого дохода и назначить женщине положенное по закону ежемесячное пособие.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. После вступления решения в законную силу права семьи погибшего военнослужащего были восстановлены в полном объёме.

Пособие назначено, произведена его выплата с учетом перерасчета на сумму 330 тыс. рублей.