Девять управленцев из Рязанской области вошли в число победителей шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ими стали 60 управленческих команд из 33 регионов России, среди них девять управленцев из Рязанской области. Победители получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж». Итоги финальных оценочных испытаний утвердил Наблюдательный совет конкурса. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет осенью 2026 года. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».

Сергей Кириенко поздравил финалистов и победителей шестого сезона и отметил, что впервые конкурс был проведен в командном формате. Он также сообщил, что Наблюдательный совет конкурса на заседании принял решение о том, что все победители смогут принять участие в суперфинале конкурса осенью 2026 года.

«Более восьми лет назад стартовал конкурс «Лидеры России» по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, и мы не могли представить, что будет такой масштаб. Уже в пятом сезоне мы «пробили» планку в миллион участников из 150 стран мира. Это уникальная база. 17 тысяч полуфиналистов, финалистов всех этих лет прошли глубокую экспертную профессиональную оценку, получили серьезные рекомендации, поддержку и консультирование лучших специалистов в обучении, повышении квалификации и управлении. За эти 8 лет 700 победителей конкурса получили назначения на самые разные высокие должности: губернаторы, мэры городов, заместители министров, министры федеральные и региональные, топы крупнейших российских корпораций. Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет. Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 000 управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс «Лидеры России. Команда». В финале в этот раз абсолютно рекордное количество – 1 400 человек, то есть 280 команд. Победителями определены по 15 команд в каждой категории. Все они этой осенью смогут принять участие в большом суперфинале. Наш конкурс называется «Лидеры России. Команда», потому что все мы одна команда, команда Президента, команда страны», – сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить управленческий потенциал участников: «Талант, труд и служение всегда находят свой путь. Но даже самый яркий талант обретает настоящую силу только в команде. Шестой сезон «Лидеров России» стал нашим ответом на вызов времени. 75 тысяч заявок, 6 576 команд, 1 400 финалистов из 70 регионов России – рекордные цифры для сезона. 44% участников – женщины, это лучший показатель за всю историю конкурса. В финале мы впервые провели управленческий диктант – 50 вопросов за 20 минут, с выбором риска и вычетом баллов за ошибки. А еще – сдачу нормативов ГТО в смешанных командах. Потому что сильный лидер – здоровый лидер. Сегодня Наблюдательный совет утвердил 60 команд-победителей – по 15 в каждой из четырех категорий. Главный вывод этого сезона: побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто вместе с командой находит лучшее решение. Россия сильна командами. И финалисты шестого сезона – лучшее доказательство».

Победителями конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Рязанской области стала команда Правительства Рязанской области в категории «Государственные управленческие команды»: Министр экономического развития Рязанской области Ворфоломеев Андрей Владимирович, Председатель КДМ Рязанской области Косачёв Виталий Владимирович, Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Рязанской области Пшенников Александр Сергеевич, заместитель министра образования Рязанской области Родина Лидия Викторовна, Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец Владимир Владимирович.

«В регионе новая команда, поэтому мы решили попробовать свои силы именно в командном конкурсе. Сейчас у нас в регионе все быстро развивается, поэтому на конкурсе «Лидеры России» мы зачастую чувствовали себя как на работе. Уверены, после участия в конкурсе в нашей команде наладится межведомственное взаимодействие, снизится уровень бюррократии», – поделились участники команды.

Победителями конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Рязанской области в категории «Сборные управленческие команды» стали: ИП Кузнецова Татьяна Федоровна, Перегудов Владислав Сергеевич, ООО «АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО», Перегудова Надежда Сергеевна, Шашков Дмитрий Владимирович, ООО «Живаго банк».

Всего победителями шестого сезона стали 60 управленческих команд. В каждой из категорий конкурса («Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды») победу одержали по 15 команд. География победителей охватила 33 региона России. Среди победителей – команды из разных сфер, наиболее широко представлены сферы государственной службы (60 человек), промышленности (58), банковской деятельности (33), образования (20), транспорта и дорожного хозяйства (16).

Победители получат право на участие в специализированной образовательной программе по командообразованию, разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы совместно с Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Итоги сезона были утверждены на заседании Наблюдательного совета конкурса, прошедшего перед церемонией. В нем приняли участие его члены: ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Финал конкурса «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил с 9 по 15 июня. В Мастерской управления «Сенеж» участники проходили оценочные испытания, разработанные специально под новый командный формат конкурса. Команды финалистов демонстрировали способность совместно анализировать информацию, принимать управленческие решения, распределять ответственность и предлагать практические решения для общественно значимых задач.

Отдельным элементом финальных мероприятий стало спортивное командообразование. Участники выполняли часть нормативов комплекса, а, вернувшись домой и проверив себя в оставшихся испытаниях, смогут претендовать на значок ГТО. Всего нормативы комплекса ГТО выполнили 1209 конкурсанта. На золотой знак отличия могут претендовать 210 человек, на серебряный – 261 человек, на бронзовый – 245 человек.

Участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они прошли серьезный отбор через дистанционный этап, тестирования и онлайн-полуфиналы. Параллельно с оценочными испытаниями финалисты сдавали нормативы ГТО, а также участвовали в образовательной программе от ведущих управленцев в сфере науки и образования. Всего финалистами шестого сезона стали 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. Оценочные испытания для категорий «Управленческие команды организаций» и «Сборные управленческие команды» прошли 9 и 10 июня. 12 и 13 июня оценку прошли финалисты категорий «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».