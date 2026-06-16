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Происшествия

В Скопинский суд направлено дело рязанской банды «карточников» из 11 человек

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и сбытом банковских карт. Дело передано в Скопинский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, организатором преступной схемы стал житель Рязани. Он создал устойчивое преступное сообщество, деятельность которого охватила территорию 31 субъекта Российской Федерации. В банду вошли 11 человек, каждый из которых выполнял свою роль в отлаженном механизме.

Преступная деятельность велась с сентября 2022 года по декабрь 2023 года. Организатор через сеть «Интернет» приобретал поддельные документы: идентификационные карты иностранных граждан и миграционные карты, в которые вклеивались фотографии членов банды.

С этим «пакетом документов» участники сообщества отправлялись в банки, где под чужими именами оформляли дебетовые банковские карты. Готовые электронные средства платежа затем реализовывались через подпольные каналы неустановленным покупателям за денежное вознаграждение.

Каждому из 11 обвиняемых предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: часть 1 и 2 статьи 210 УК РФ — создание преступного сообщества и участие в нем, часть 2 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, часть 4 статьи 327 УК РФ — приобретение, хранение и использование заведомо поддельных официальных документов.

Уголовное дело направлено в Скопинский районный суд для рассмотрения по существу.

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