В Рязани пассажир с протезом руки напал на водителя маршрутки

В Рязани мужчина с протезом руки напал на водителя маршрутки №49. Информация об инциденте появилась в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По словам свидетелей, конфликт произошел непосредственно в салоне маршрутного транспортного средства. Пассажир с протезом руки начал угрожать водителю, после чего, как сообщают очевидцы, набросился на него.

Причины произошедшего на данный момент не известны. Характер конфликта и обстоятельства нападения выясняются.

Официальных комментариев не поступало. Не сообщается также о наличии пострадавших и обращении водителя за медицинской помощью.