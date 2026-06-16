В Рязани осужден разбойник избивший мужчину битой и ограбивший его на 120 тысяч рублей

Московский районный суд Рязани вынес приговор 31-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в совершении разбойного нападения. Государственное обвинение в процессе поддерживал заместитель прокурора Рязанской области Вячеслав Шерстнев.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в декабре 2022 года осужденный в составе группы лиц по предварительному сговору совершил нападение на потерпевшего. Злоумышленники жестоко избили мужчину, нанося ему удары деревянной битой по голове, ногам и телу.

Угрожая применением ножа, нападавшие завладели мобильным телефоном жертвы. Получив доступ к банковскому приложению, установленному на смартфоне, преступники перевели на свои счета более 120 тысяч рублей. Похищенные средства они распорядились по собственному усмотрению.

Суд, полностью согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.