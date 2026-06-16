Эдже Иртем. Фото: кадр из сериала «Мистер ошибка»
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Анастасия Мериакри
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Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья». По информации Базы, 35-летняя звезда скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего юбилея.

Согласно рассказу матери актрисы, вечером накануне трагедии они вместе отмечали день рождения Эдже в одном из ресторанов. После праздника мать привела дочь домой и уложила спать — девушка, по словам родственницы, перебрала с алкоголем и приняла тяжелые антидепрессанты.

Ночью женщина слышала, как Эдже вставала, а затем снова ложилась в постель. Утром, когда мать позвала дочь к завтраку, та не откликнулась. Зайдя в комнату, женщина обнаружила актрису уже мертвой.

Однако адвокат семьи Иртем в беседе с турецкими журналистами поспешил опровергнуть эту версию. По его словам, делать какие-либо выводы о причине смерти преждевременно — необходимо дождаться результатов судебно-медицинского вскрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти актрисы назывался сердечный приступ. Окончательные обстоятельства трагедии, произошедшей через сутки после 35-летия звезды, будут установлены после экспертизы.

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