Четыре человека утонули в Рязанской области с начала купального сезона 2026 года

Тёплая погода, установившаяся в Рязанской области, традиционно привлекает жителей к водоёмам. Однако нынешний купальный сезон начался с череды трагедий: в регионе зарегистрировано уже четыре случая гибели людей на воде. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года утонул один человек — ребёнок.

Как сообщает Центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Рязанской области, трагедии произошли в разных районах региона:

10 июня — в селе Мураевня Милославского муниципального округа в местном пруду утонул мужчина 1990 года рождения;

13 июня — в пруду Плахино Захаровского муниципального округа погиб мужчина 1957 года рождения;

15 июня — в городе Спас-Клепики в районе Крутой Яр на реке Пра утонул мужчина 1977 года рождения;

15 июня — в Рязани на 1-м Борковском карьере погиб юноша 2009 года рождения.

По словам инспекторов ГИМС, все случаи объединяет одна общая черта — грубое пренебрежение правилами безопасности. Люди купаются в запрещённых и необорудованных местах, заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, не знают глубины водоёма и игнорируют предупреждающие знаки.

Сотрудники Центра ГИМС обращаются к жителям и гостям Рязанской области с настоятельной просьбой не рисковать жизнью ради минутного удовольствия. Спасатели напоминают основные правила безопасного отдыха на воде:

Купайтесь только в специально оборудованных местах, где работает спасательный пост и проверено дно; Категорически запрещено плавать у крутых обрывистых берегов, вблизи мостов, плотин и зон водозабора; Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; Не ныряйте в незнакомых местах — на дне могут скрываться коряги, арматура, битое стекло или илистые ямы; Не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту!

Цена беспечности слишком высока. Берегите себя и своих близких.