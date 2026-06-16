Фото: t.me/GUmchs62
Происшествия

Четыре человека утонули в Рязанской области с начала купального сезона 2026 года

Анастасия Мериакри
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Тёплая погода, установившаяся в Рязанской области, традиционно привлекает жителей к водоёмам. Однако нынешний купальный сезон начался с череды трагедий: в регионе зарегистрировано уже четыре случая гибели людей на воде. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года утонул один человек — ребёнок.

Как сообщает Центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Рязанской области, трагедии произошли в разных районах региона:

  • 10 июня — в селе Мураевня Милославского муниципального округа в местном пруду утонул мужчина 1990 года рождения;
  • 13 июня — в пруду Плахино Захаровского муниципального округа погиб мужчина 1957 года рождения;
  • 15 июня — в городе Спас-Клепики в районе Крутой Яр на реке Пра утонул мужчина 1977 года рождения;
  • 15 июня — в Рязани на 1-м Борковском карьере погиб юноша 2009 года рождения.

По словам инспекторов ГИМС, все случаи объединяет одна общая черта — грубое пренебрежение правилами безопасности. Люди купаются в запрещённых и необорудованных местах, заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, не знают глубины водоёма и игнорируют предупреждающие знаки.

Сотрудники Центра ГИМС обращаются к жителям и гостям Рязанской области с настоятельной просьбой не рисковать жизнью ради минутного удовольствия. Спасатели напоминают основные правила безопасного отдыха на воде:

  1. Купайтесь только в специально оборудованных местах, где работает спасательный пост и проверено дно;
  2. Категорически запрещено плавать у крутых обрывистых берегов, вблизи мостов, плотин и зон водозабора;
  3. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  4. Не ныряйте в незнакомых местах — на дне могут скрываться коряги, арматура, битое стекло или илистые ямы;
  5. Не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту!

Цена беспечности слишком высока. Берегите себя и своих близких.

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