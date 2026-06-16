В ночь на 15 июня в Киево-Печерской лавре загорелся Успенский собор. По данным Минобороны Российской Федерации, комплекс был поражён ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Кадры пожара облетели сотни пабликов и СМИ.

Пользователи Сети сразу же вспомнили пророчество старца Зосимы. Монах называл «падение Лавры» предвестником объединения Руси. Предсказания проанализировали журналисты News.ru.

Ракета с истекшим сроком или знак свыше?

Одной из причин некорректной работы комплекса Patriot и попадания ракеты в собор могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. Так говорится в отчёте оборонного ведомства РФ. Удар пришёлся прямо в святыню.

В православной среде сразу вспомнили пророчество схиархимандрита Зосимы. Это легендарный старец из Донбасса. Он ушёл из жизни в 2002 году, но успел оставить после себя главное предсказание, что Лавра падёт от руки «гордых западников».

«Через полгода Русь снова станет единой»

В Сети многие сделали громкий вывод: сбывается предсказание о горящей Лавре. Верующие уверенно пишут: «Осталось всего полгода».

«Как падёт Киево-Печерская лавра, ровно через полгода Русь снова станет единой», — пообещал Зосима более двадцати лет назад.

Первой, кто публично объединил факт попадания ракеты в собор и слова старца, стала российская певица Вика Цыганова. Она выложила в своём канале пост:

«Попали именно американцы. Зосима предупреждал. Начало конца киевского режима. Через шесть месяцев ждите воссоединения».

Красное небо — знамение или просто огонь?

Подписчики Цыгановой уже назвали ночное красное небо над Лаврой «фейерверком победы». Сомневающимся предлагают прочесть жития святых. По убеждению людей, красное зарево — это не просто пожар. Это знамение свыше, предвещающее великие события.

Поклонники артистки пишут, что яркое свечение в ночи символизирует прямое Божественное присутствие, как когда-то огненный столп вывел евреев из Египта. Или как сияние указало путь преподобному Фоме.

Красное небо символизирует и божественный суд над нечестивыми. Некоторые подписчики уверяют: красный цвет — это пролитая кровь. Но также и символ нисходящего на землю гнева Господня. Как в Откровении Иоанна Богослова, где огонь суда «смешанный с кровью» падает на землю.

Огненный столп над Печерском

Верующие соотнесли пожар в Лавре сразу с несколькими древними предсказаниями. Ещё в 1110 году у стен монастыря монахи видели огненный столп. Преподобный Нестор Летописец записал: «Явился огненный столп от земли до неба, а молнии осветили всю землю». Тогда это сочли знаком грядущих бед и скорого чуда. Теперь, спустя 916 лет, огненный столп над Лаврой появился снова.

Старец Зосима предсказывал и другое: «Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдёт в Оптину пустынь». После сегодняшнего удара многие заговорили, что это и есть момент перехода. Оптина пустынь, которую давно называют «духовным щитом России», теперь примет на себя ту силу, что веками хранилась в Киеве.

Некоторые вспоминают и других святых. Например, монаха Авеля, того самого, что предсказал дату смерти Павла Первого. Авель будто бы говорил о «пылающем венце над матерью городов русских». После которого «раздробленная держава восстанет вновь». Прямо сейчас эти строки расходятся по пабликам с пометкой «сбывается».

В православной традиции всегда предостерегали от поиска «знамений» ради сиюминутного эффекта. Пользователи Сети тем временем делают свои выводы. Если Зосима не ошибся, то уже к январю 2027 года Русь должна воссоединиться. Ждать осталось недолго, всего полгода.