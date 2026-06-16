Рязанцы смогут пожениться в рыцарских доспехах на историческом фестивале в Лесопарке

Сервис-ЗАГС Рязани приглашает влюбленных обменяться клятвами в атмосфере Средневековья. Выездная церемония бракосочетания состоится 27 июня на территории Лесопарка, где в этот день будет проходить масштабный исторический фестиваль «Стальная Рязань».

Организаторы предлагают парам отказаться от стандартной торжественной регистрации в зале в пользу настоящего исторического действа. Для будущих супругов разработано три формата церемонии:

На главной сцене — торжественно и ярко, под аплодисменты многочисленных гостей фестиваля;

На ристалище — среди реконструкции рыцарских поединков и звона мечей, что символизирует стойкость и благородство чувств;

В уютном шатре — более камерный вариант для тех, кто хочет уединения, но не готов жертвовать историческим антуражем.

Чтобы сделать день по-настоящему незабываемым, организаторы подготовили тематические аксессуары. Жених сможет примерить настоящие рыцарские доспехи, почувствовав себя защитником своей дамы сердца. А скрепить союз молодожены смогут, выпив из аутентичного рога по старинным обычаям.

Главное условие для желающих пожениться в стиле Средневековья — наличие уже поданного заявления в ЗАГС. При этом дата в заявлении может быть любой, ее можно будет изменить.

Пары, которым близка историческая романтика и которые не боятся оказаться в центре внимания, могут связаться с Сервисом-ЗАГС для участия в проекте.