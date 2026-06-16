Диана Шурыгина, кадр из ТВ-трансляции
Новости России

Диана Шурыгина пыталась сбежать на Бали от уголовного преследования

Анастасия Мериакри
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Блогерша Диана Шурыгина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении порнографических материалов, пыталась покинуть Россию и уехать на Бали. Об этом сообщает SHOT.

По имеющейся информации, девушка планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии. Однако её планы рухнули: правоохранительные органы задержали Шурыгину всего за несколько дней до запланированного вылета.

Последний раз блогерша возвращалась из-за границы в начале текущего года. Отец Дианы, по имеющимся данным, до сих пор не знает о том, что его дочь находится под следствием. Мужчина в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции, а сама девушка выходит с ним на связь крайне редко.

Сергей Семёнов, которого Шурыгина ранее обвиняла в насилии и который стал фигурантом одного из резонансных дел с её участием, в беседе с журналистами заявил, что судьба блогерши ему безразлична. По его словам, помогать ей он не намерен, но и злорадствовать по поводу её ситуации тоже не будет.

Семёнов в следующем году планирует получить диплом юриста и в дальнейшем строить карьеру адвоката, специализирующегося на уголовных делах.

В отношении Дианы Шурыгиной возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время блогерша находится под домашним арестом.

Широкую известность Диана Шурыгина получила в 2016 году после резонансной истории сизнасилованием в Ульяновске, которая обсуждалась на федеральных телеканалах. Тогда фигурантом уголовного дела стал Сергей Семёнов, которого суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

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