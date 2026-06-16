На Соборной площади в Рязани 17 июня ограничат парковку

Администрация Рязани предупреждает автомобилистов о временном ограничении парковки транспортных средств в центре города. Ограничения будут действовать во вторник, 17 июня, с 08:00 до 18:00.

В связи с проведением мероприятия парковка будет запрещена на площади Соборной в районе домов № 14 и № 18. Владельцев транспортных средств просят не оставлять свои машины на указанном участке во избежание эвакуации или создания помех для проведения мероприятия.

Городская администрация просит автомобилистов принять данную информацию к сведению и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.