Проблему с перебоями света в Кальном планируют решить за три недели

Жители микрорайона Кальный в Рязани, жалующиеся на регулярные отключения электроэнергии, могут рассчитывать на решение проблемы в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе заседания правительства области, которое прошло во вторник, 16 июня.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, докладывая о ситуации в микрорайоне, пояснил, что перебои с электричеством вызваны критической изношенностью инфраструктуры. Линии электроснабжения в Кальном не обновлялись десятилетиями, и на сегодняшний день шесть из восьми линий полностью пришли в негодность.

Именно эта ситуация и приводит к регулярным отключениям, на которые активно жалуются местные жители в социальных сетях.

Для решения проблемы в микрорайоне начат масштабный ремонт электрических сетей. По словам вице-губернатора, все работы планируется завершить в течение трех недель. После обновления инфраструктуры перебои с электроснабжением должны прекратиться.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, обратив внимание на многочисленные сообщения жителей Кального в соцсетях, взял ситуацию под личный контроль. Глава региона поручил заместителю председателя Правительства области Андрею Журко лично курировать ход ремонтных работ и следить за соблюдением заявленных сроков.