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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Рязанская область выделила 100 миллионов рублей на поддержку пострадавших от атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства обсудил меры поддержки граждан, чьи дома пострадали в результате террористической атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона поставил конкретные задачи перед администрацией Рязани и профильными министерствами.

Павел Малков подчеркнул, что работа с пострадавшими ведется в приоритетном режиме и находится на особом контроле. Губернатор отметил, что лично встречается с жителями и стремится помочь каждому в его конкретной жизненной ситуации.

«Главная установка — это индивидуально работать с каждым пострадавшим, с каждой семьей. Сейчас это задача номер один», — заявил глава региона.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский доложил о ходе работы. По поручению губернатора за каждой пострадавшей семьей закреплены социальные кураторы для индивидуального сопровождения.

Из областного бюджета на поддержку жителей выделено 100 миллионов рублей. На сегодняшний день более 1000 человек получили средства на первоочередные нужды, 340 граждан получили компенсацию за утраченное имущество, все близкие родственники погибших получили выплаты в связи с гибелью.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по завершении которой пострадавшим будут направлены дополнительные выплаты за причинение вреда здоровью.

По поручению губернатора проведена работа с кредитными организациями по закрытию ипотечных обязательств пострадавших граждан. Также в скором времени будет доработан механизм предоставления жилищных сертификатов — источник финансирования уже определен.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о ходе восстановительных работ. Продолжается замена поврежденных стекол, на одной из сторон дома на Касимовском шоссе уже завершен ремонт фасада.

Особое внимание уделяется дому на улице Новоселов, где 9 и 10 подъезды получили серьезные повреждения. Спасатели оказывают помощь жителям в выносе личных вещей из пострадавших квартир, обеспечивая безопасность процесса.

Павел Малков поручил тщательно спланировать работы по демонтажу той части дома на улице Новоселов, которая не подлежит восстановлению. Администрация должна предоставить конкретные предложения и график проведения работ.

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