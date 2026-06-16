Новости России

В ХМАО умер трехлетний ребенок после укола анестезии

Никита Рязанцев
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В Ханты-Мансийске умер трехлетний мальчик, предположительно, после укола анестезии во время операции, пишет «КП».

По данным издания, в апреле 2025 года мать отвела сына к урологу, который поставил ему диагноз «бесплодие». Вскоре ребенку назначили операцию, которая считалась несложной.

Отец лег в больницу вместе с мальчиком. Утром 21 мая прошлого года, незадолго до операции, сын признался ему, что боится за себя.

«Мы с сыном обнялись, и около 8:20 его увезли в операционную. Следом анестезиолог объяснил, что после операции сына отвезут в реанимационное отделение, где он будет приходить в себя. Через два часа узнал, что сына больше нет», — рассказал мужчина.

Он обратился в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Позднее стало известно, что смерть наступила из-за неблагоприятного влияния анестезии на фоне миокардита.

Сейчас семья ждет результатов новой экспертизы, которая должна определить, были ли допущены врачами ошибки.

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