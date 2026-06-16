Павел Малков представил нового зампреда по ТЭК и ЖКХ

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 16 июня представил нового заместителя Председателя Правительства. На эту должность назначен Андрей Журко, который будет курировать одну из самых сложных сфер — топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство.

Глава региона отметил серьезный опыт руководящей работы Андрея Журко, а также его компетенции в энергетике, информационных технологиях и цифровых сервисах. По словам Павла Малкова, эти навыки будут особенно полезны на новом посту.

Губернатор обозначил приоритетные направления работы нового заместителя. Павел Малков подчеркнул, что проблемы в сфере ЖКХ копились десятилетиями, а сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и теплоснабжения серьезно изношены.

«Задача — вывести комплекс на новый, современный уровень. Взглянуть на ЖКХ, как на систему, выявить все узкие места. Возможности для финансирования определенные есть. Понятно, что сделать все и сразу не получится, но нужно определить приоритеты и по ним двигаться», — заявил глава региона.

Павел Малков напомнил о важном решении Президента Российской Федерации по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этой мере область получила возможность направить значительную часть сэкономленных средств именно в сферу ЖКХ.