Фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков представил нового зампреда по ТЭК и ЖКХ

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 16 июня представил нового заместителя Председателя Правительства. На эту должность назначен Андрей Журко, который будет курировать одну из самых сложных сфер — топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство.

Глава региона отметил серьезный опыт руководящей работы Андрея Журко, а также его компетенции в энергетике, информационных технологиях и цифровых сервисах. По словам Павла Малкова, эти навыки будут особенно полезны на новом посту.

Губернатор обозначил приоритетные направления работы нового заместителя. Павел Малков подчеркнул, что проблемы в сфере ЖКХ копились десятилетиями, а сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и теплоснабжения серьезно изношены.

«Задача — вывести комплекс на новый, современный уровень. Взглянуть на ЖКХ, как на систему, выявить все узкие места. Возможности для финансирования определенные есть. Понятно, что сделать все и сразу не получится, но нужно определить приоритеты и по ним двигаться», — заявил глава региона.

Павел Малков напомнил о важном решении Президента Российской Федерации по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этой мере область получила возможность направить значительную часть сэкономленных средств именно в сферу ЖКХ.

«Нам уже удалось сдвинуть ситуацию и теперь надо идти дальше. Задача нового зампреда — выстроить эту работу. Не просто начать замену и ремонт сетей, а делать это с использованием современных технологий, всех возможностей по модернизации сетей и коммунальных объектов, которые сейчас есть. Делать нужно на максимально высоком уровне, чтобы проведенной работы хватило на годы вперед», — резюмировал губернатор.

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