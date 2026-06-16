В парке у Черезовских прудов установят запрет на использование электросамокатов

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Давыдов совместно с депутатом городской Думы Татьяной Чинковой проинспектировали ход работ по благоустройству парка у Черезовских прудов. Объект преобразится в рамках второго этапа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На текущий момент на территории парка уже выполнены основные подготовительные работы. Строители провели отсыпку береговой линии, установили скамейки для отдыха и смонтировали систему паркового освещения. Сейчас ведутся работы по подключению светильников к электросетям и обустройству пешеходных дорожек, которые свяжут между собой все функциональные зоны парка.

По итогам осмотра Михаил Давыдов дал ряд дополнительных поручений подрядчику. В частности, заместитель главы администрации распорядился провести дополнительное озеленение территории в тех местах, где это необходимо.

Кроме того, обсужден вопрос обеспечения безопасности и сохранности нового имущества парка. Михаил Давыдов поручил установить на территории специальные знаки, запрещающие использование электросамокатов, а также информационные стенды, разъясняющие ответственность за порчу городского имущества. Эти меры призваны защитить обновленную инфраструктуру от вандализма и обеспечить безопасность посетителей.