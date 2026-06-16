Большинство пророков говорят о завтрашнем дне. О годе, о десятилетии, о ближайшей войне. Монах Авель пошёл дальше. Он назвал дату, которая лежит за пределами не только его собственной жизни, но и жизни десятков поколений после него. Речь идёт о 2896 годе.

Откуда взялась эта цифра? Что она значит — тотальную гибель или смену эпох? И главное — почему человеку, родившемуся в XVIII веке в семье крепостного, вообще стоит верить. И верить в том числе его долгосрочным прогнозам. В них разбирались журналисты РИА Новости.

От крепостного до провидца

Василий Васильев появился на свет 18 марта 1757 года в Тульской губернии. Женился против воли, оставил семью, ушёл странствовать по Руси. На Валааме принял постриг под именем Авель, и там к нему стали приходить видения. Он записывал их и старался расшифровать.

Первая же его «пророческая книга» стоила ему свободы и едва ли не жизни. Авель предрёк Екатерине Второй: «Будет править 40 лет, а потом будет свергнута сыном своим». Императрица приказала заточить дерзкого монаха в Шлиссельбургскую крепость. От смертной казни его спасла только её собственная милость. Через полгода Екатерина скончалась в точности так, как он и говорил.

Три императора — три попадания

Новый государь Павел Первый вызвал Авеля к себе и долго с ним беседовал. Монах сказал ему в лицо: «На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей». Павла убили заговорщики в собственной спальне.

Старшему сыну Павла, Александру Первому, Авель предсказал:

«Француз Москву спалит, а Он Париж у него заберёт и Благословенным наречётся».

Наполеон сжёг Москву, русский император вошёл в Париж. Три предсказания. Три императора. И три попадания, от которых не отмахнуться.

«Скорпион, бичевавший Россию» и «мужик с топором в хрустальном гробу»

После смерти Александра Первого Авеля вызвал к себе Николай Первый. Монах предрёк начало его правления «дракою, бунтом вольтерьянским». И случилось восстание декабристов. Император, не терпевший мистики, сослал провидца в Суздаль. Там он и скончался в 1841 году.

Но к тому моменту он успел записать то, что касалось далёкого будущего. В том числе и наших дней.

Авель описывал две мировые войны, предвидел появление боевой авиации, подводного флота и химического оружия. Технологий, которых в его время просто не существовало. Он говорил о трёх «лютых игах», которые переживёт Россия.

Последнее он описал с пугающей детализацией. «Будет скорпион бичевать землю Русскую, грабить святыни её, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских». Толкователи связали «скорпиона» со Львом Троцким. Он родился 7 ноября под этим знаком.

Авель увидел даже Ленина как Мужика с топором, которого положат в хрустальный гроб. За полвека до рождения вождя мирового пролетариата крепостной крестьянин описал Мавзолей.

Третий Владимир и «метка судьбы»

Самое обсуждаемое пророчество Авеля касается правителя, который возродит Россию после «безбожного ига».

«Имя его трикратно суждено истории российской. Два тезоименитых уже были на престоле, но не царском. Он же воссядет на царский, как третий. В нём спасение и счастье державы российской».

Двое уже были. Первый — князь Владимир, Креститель Руси. Второй — Владимир Ленин, рождённый в один день по старому стилю, а чествуемый в другой. О третьем Авель добавил загадочную деталь: на нём будет «метка судьбы». Толкователи до сих пор спорят, кто этот человек и пришёл ли он уже.

2896 год: финал или начало?

Теперь о главном. О цифре, которая выводит Авеля за рамки всех прочих пророков.

Доподлинно неизвестно, что именно он имел в виду. Одни исследователи считают, что речь идёт о тотальной гибели человечества. Другие — что о смене эпох. О финале того исторического цикла, в котором мы живём сейчас, и начале чего-то принципиально иного.

Важно другое. Авель не назвал 2000 год, не 2026-й, не 2100-й. Он назвал дату, которая впереди от нас почти на девять столетий. Это значит, что его видения не были подогнаны под текущие страхи аудитории. Он смотрел в такую даль, куда не заглядывал никто ни до, ни после него.

«Велика будет потом Россия»

Между нами и 2896 годом, по Авелю, лежит огромный путь. Он утверждал:

«Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное… Вернётся к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного».

И хотя путь к очищению, по его словам, будет лежать через страдания, финал не выглядит безнадёжным.

Авеля боялись императоры, его сажали в крепость, ссылали, объявляли сумасшедшим. Но ни один из тех, кого он предупредил о гибели, не смог избежать предсказанного. И это, пожалуй, главный аргумент в пользу того, чтобы отнестись к его словам серьёзно.

Если крепостной крестьянин, не имевший ни образования, ни связей, с пугающей точностью описал смерть трёх монархов, революцию, мировые войны, авиацию и химическое оружие — почему мы должны игнорировать цифру, которую он записал как дату финала?

2896 год. Возможно, это не приговор. Возможно, просто точка на карте, которую оставил тот, кто видел дальше всех.