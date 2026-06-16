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Общество

Двенадцать выпускников Рязанской области набрали 100 баллов ЕГЭ по химии

Анастасия Мериакри
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Двенадцать выпускников школ Рязанской области показали высший результат на едином государственном экзамене по химии, набрав максимальные 100 баллов. Губернатор региона Павел Малков лично поздравил ребят, их родителей и педагогов с этим достижением.

В списке стобалльников — ученики из Рязани, Скопина, а также Ермишинского и Рыбновского районов. Большинство отличившихся — выпускники городских школ областного центра.

ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали:

  • Денис Черашев — Ермишинская школа им. Героя РФ С.В. Сухарева;
  • Владимир Сазонов — Рыбновская школа №3;
  • Дарья Дмитриева — школа им. М. Горького (Скопин);
  • Борис Олейник — школа №3 Рязани;
  • Дарья Полухина — школа №51 Рязани;
  • Светлана Петросян — школа №11 Рязани;
  • Евгений Микитюк — школа №67 Рязани;
  • София Громова — школа №48 Рязани;
  • Арсений Абрамов — школа №60/61 Рязани;
  • Мария Антипова — школа №8 Рязани;
  • Мария Карпухина — школа №28 Рязани;
  • София Деменьтева — школа №37 Рязани.

Губернатор Павел Малков отметил, что рязанские выпускники вновь демонстрируют отличные результаты на едином государственном экзамене. Он также напомнил о действующей в регионе системе поддержки талантливых выпускников.

Те, кто наберет 100 баллов по ЕГЭ и примет решение поступить в рязанские вузы, получат региональную премию в размере 150 тысяч рублей. Эта мера направлена на то, чтобы талантливая молодежь оставалась в регионе и строила свою карьеру на рязанской земле.

Особое внимание глава региона уделил учителям, которые подготовили стобалльников. Павел Малков поручил правительству Рязанской области к следующему заседанию подготовить предложения по поощрению педагогов, чьи ученики добились таких высоких результатов.

«Обязательно поддержим и педагогов, чьи ученики добиваются успехов», — подчеркнул губернатор.

Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
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