Двенадцать выпускников Рязанской области набрали 100 баллов ЕГЭ по химии

Двенадцать выпускников школ Рязанской области показали высший результат на едином государственном экзамене по химии, набрав максимальные 100 баллов. Губернатор региона Павел Малков лично поздравил ребят, их родителей и педагогов с этим достижением.
В списке стобалльников — ученики из Рязани, Скопина, а также Ермишинского и Рыбновского районов. Большинство отличившихся — выпускники городских школ областного центра.
ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали:
- Денис Черашев — Ермишинская школа им. Героя РФ С.В. Сухарева;
- Владимир Сазонов — Рыбновская школа №3;
- Дарья Дмитриева — школа им. М. Горького (Скопин);
- Борис Олейник — школа №3 Рязани;
- Дарья Полухина — школа №51 Рязани;
- Светлана Петросян — школа №11 Рязани;
- Евгений Микитюк — школа №67 Рязани;
- София Громова — школа №48 Рязани;
- Арсений Абрамов — школа №60/61 Рязани;
- Мария Антипова — школа №8 Рязани;
- Мария Карпухина — школа №28 Рязани;
- София Деменьтева — школа №37 Рязани.
Губернатор Павел Малков отметил, что рязанские выпускники вновь демонстрируют отличные результаты на едином государственном экзамене. Он также напомнил о действующей в регионе системе поддержки талантливых выпускников.
Те, кто наберет 100 баллов по ЕГЭ и примет решение поступить в рязанские вузы, получат региональную премию в размере 150 тысяч рублей. Эта мера направлена на то, чтобы талантливая молодежь оставалась в регионе и строила свою карьеру на рязанской земле.
Особое внимание глава региона уделил учителям, которые подготовили стобалльников. Павел Малков поручил правительству Рязанской области к следующему заседанию подготовить предложения по поощрению педагогов, чьи ученики добились таких высоких результатов.