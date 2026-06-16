Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей от БПЛА в Воскресенске

Состояние 13-летней девочки, пострадавшей от упавшего беспилотника в подмосковном Воскресенске, удовлетворительное, пишет «МК».

Выяснилось, что она с родителями приехала из Москвы на дачу в деревне Цибино. В момент удара школьница спала на втором этаже.

«Шрапнель, которой был начинен БПЛА, пробила крышу дома. Девочка получила ранение по касательной — у нее оказалась немного содрана кожи в районе бедра», — говорится в статье.

Вместе с мамой она поехала на обследование в больницу. Угрозы ее жизни и здоровью нет.

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Во вторник ВСУ организовали массированную атаку на Московский регион. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что над регионом сбили 86 беспилотников. По предварительным данным, пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников повредил объект НПЗ в Капотне. Вскоре пожар на территории предприятия потушили. По его словам, с начала суток силы ПВО нейтрализовали 60 дронов, направлявшихся в сторону города.