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Новости России

Генерал назвал два направления, откуда шла массированная атака на Москву

Никита Рязанцев
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Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать Московский регион, включая нефтеперерабатывающий завод в Капотне, могли запустить с двух направлений, заявил в беседе с «АиФ» генерал-майор Владимир Попов.

«Это Харьковская и Сумская области. Они могли лететь через Смоленскую область в сторону Москвы», — пояснил собеседник агентства.

Военный также считает, что дроны, вероятно, шли чуть южнее — через Тамбовскую область.

Во вторник ВСУ организовали массированную атаку на Московский регион. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников повредил объект НПЗ в Капотне. Вскоре пожар на территории предприятия потушили. По его словам, с начала суток силы ПВО нейтрализовали 60 дронов, направлявшихся в сторону города.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что над регионом сбили 86 беспилотников. По предварительным данным, пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку.

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