Павел Малков поручил усилить противопожарные меры в лесах Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил усилить меры противопожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Такое поручение глава региона дал на заседании областного правительства.

По словам губернатора, пожароопасный сезон действует в регионе с апреля, и все это время профильные службы проводят профилактические мероприятия и контроль за обстановкой. Однако из-за установившейся жаркой погоды необходимо усилить работу.

«Вопросам безопасности в лесах сейчас — самое повышенное внимание. Прошу все ответственные ведомства, глав округов усилить бдительность. Необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг с помощью камер видеонаблюдения, проводить наземное патрулирование и совместные рейды с сотрудниками полиции для оперативного выявления и пресечения нарушений», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор также призвал активизировать разъяснительную работу с населением. По его словам, жители должны знать правила пожарной безопасности и понимать ответственность за их нарушение.

Глава региона напомнил, что с 8 июня в Рязанской области действуют ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. Эти меры ввели из-за установления четвертого и пятого классов пожарной опасности.

Павел Малков обратился к жителям с просьбой строго соблюдать установленные требования. Он отметил, что это поможет избежать крупных природных пожаров и не допустить повторения ситуации августа 2022 года, когда регион столкнулся с масштабными лесными возгораниями.