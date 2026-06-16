Общество

Рязанцы получили юридическую помощь в рамках регионального проекта «Правовой поезд»

Алексей Самохин
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Региональное министерство труда и социальной защиты населения сообщает о том, что в ходе реализации областного проекта «Правовой поезд» в населенных пунктах Александро-Невского округа состоялся прием граждан по социальным и юридическим вопросам.

Межведомственный проект «Правовой поезд» реализуется с 2021 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной и при поддержке Управления Министерства юстиции РФ по региону. Цель – повышение доступности юридической помощи жителям сел и деревень. Разъяснения по интересующим граждан правовым вопросам проводят представители более 20 региональных ведомств, в том числе Адвокатской и Нотариальной палат Рязанской области, военного комиссариата региона, рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», регионального отделения КСВО, службы судебных приставов. За пятилетний период действия проекта качественную юридическую помощь получили почти 3 тысячи человек.

Очередной выезд «Правового поезда» состоялся 15 июня в населенные пункты Александро-Невского муниципального округа. В течение дня прием граждан осуществлялся в селах Просечье, Благие, Калинино и в пос. Каширин. Его провели Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, сотрудники регионального министерства труда и социальной защиты населения, министерства здравоохранения, прокуратуры, УМВД России по Рязанской области, следственного управления Следственного Комитета России по Рязанской области, отделения Социального фонда России по региону и ряда других ведомств.

Жители обратились с вопросами о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки, в том числе льгот для участников СВО и членов их семей. Были даны консультации по трудоустройству и возможностям оформления социального контракта, а также разъяснения, связанные с пенсионным обеспечением, жилищными правоотношениями, наследственными и имущественными правами.

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