Происшествия

Рязанские полицейские задержали жительницу Москвы, которая держала «склад» с наркотиками

Алексей Самохин
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Рязанские полицейские задержали жительницу Москвы, которая держала «склад» с наркотиками и оптом поставляла их в регионы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области получили информацию, что в Рязань прибыла межрегиональный курьер с оптовой партией запрещенных веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК совместно с коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани остановили на одной из улиц 20-летнюю неработающую жительницу Москвы. При работе с задержанной полицейские выяснили, что в этот день девушка организовала в Рязани тайники с синтетическими наркотиками, получателями которых должны были стать розничные дилеры.

В результате поисковых мероприятий на 7 участках местности на улице Ситниковской и в расположенном рядом садоводческом товариществе оперативники обнаружили упаковки с производным N-метилэфедрона и мефедроном общей массой 468 граммов. 

Полицейские установили адрес конспиративной квартиры в Москве, которую снимала задержанная, чтобы расфасовывать и хранить партии наркотиков. Во время служебной командировки в столицу сыщики провели в жилище обследование и обнаружили ассортимент наркотиков: 506 граммов производного N-метилэфедрона, 181 грамм амфетамина, 97 граммов мефедрона, 6 граммов марихуаны, а также 200 вейпов с жидкостью.  Проведенным экспертами ЭКЦ УМВД России по Рязанской области исследованием подтверждено, что в жидкости содержались наркотические средства гексагидроканнабинол и тетрагидроканнабинол общей массой сухого остатка 201 грамм.

Итогом проведенных в Рязани и Москве оперативно-розыскных мероприятий стало изъятие из незаконного оборота в общей сложности 1 килограмма 460 граммов наркотических средств.

По предварительной информации, некоторое время назад злоумышленница вступила в сговор с участниками организованной группы, занимающимися сбытом наркотиков с помощью сети Интернет, и согласилась выполнять роль розничной закладчицы. Недавно сообщники повысили ее до уровня «держатель склада – оптовый курьер» и доверили доставку крупных партий запрещенных веществ по Московской области, в Рязань и другие регионы. Вознаграждение за свои услуги она получала в криптовалюте.  

Следователем следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

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