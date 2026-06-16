Фото Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» 
Общество

На Молодёжном дне Международного туристического форума «Путешествуй!» запустилась Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» 

Олеся Чугунова
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В День России на площадке Молодёжного дня Международного туристического форума «Путешествуй!» серию событий представила программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

На интерактивной пленарной сессии «Кто хочет стать путешественником?» заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров запустили Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Вместе с победителями премии прошлого года они подписали памятный билет и оставили напутствие будущим номинантам.

Вице-премьер поздравил участников с Днём России, подчеркнув, что путешествия – невероятный, мощный способ, чтобы ещё больше узнать, полюбить нашу страну, восхититься её разнообразием, богатством и силой.

«Поздравляю вас с Днём России! В этот день всё совпало: Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, сегодня День России, Молодежный день форума «Путешествуй!». На своем собственном опыте могу сказать, что путешествия – это самые яркие моменты, которые остаются в сердце, которые проносишь через всю жизнь. Сегодня мы даём старт премии «Больше, чем путешествие». Премия молодая, ей два года, но мы видим огромное количество участников серьёзного калибра – это «Херсонес Таврический», проекты «Росатома» и другие», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Приём заявок на премию продлится до 15 июля на официальном сайте большечемпремия.рф. Помимо уже знакомых номинаций, участников ждут и новые направления. Лучших определят в ходе экспертной оценки и народного голосования. 

«Символично, что мы запускаем новый сезон премии «Больше, чем путешествие» в День России. Ведь любовь к Родине начинается с личного изучения своей страны. По данным нашего исследования «Индекс поколения» 88% молодых людей предпочитают внутренний туризм внешнему. Для поощрения тех, кто вносит свой вклад в развитие этой сферы в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» проходит всероссийская премия «Больше, чем путешествие». Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7 тыс. заявок из всех 89 регионов России, а в оценке работ принимало участие 450 экспертов. В этом году у каждого жителя нашей страны появится возможность порекомендовать на соискание премии людей, организации и проекты, которые, на их взгляд, этого достойны. Желаю успехов участникам в этом году!» – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Подать заявки на премию смогут туристические компании, экскурсоводы, создатели медиаконтента, организаторы походов и молодёжных событий, региональные команды – все, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодёжи. Во время пленарной сессии участники одними из первых смогли оставить свои рекомендации и рассказать о таком проекте, организации, команде или человеке.

На пленарной сессии, которая прошла в формате интерактивной викторины, гости вместе с молодёжью и ведущим – телеведущим, актером, стендап-комиком Евгением Чебатковым – обсудили роль путешествий в формировании гордости за страну и уважения к её наследию. Участники рассказали о важности знакомства с культурами разных регионов России, представили современные тенденции в формировании культурного самосознания молодёжи, а также обсудили роль государства и общественных организаций в поддержке молодежных инициатив в сфере туризма. В качестве спикеров сессии выступили заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Особым моментом стало выступление Стаса Море, который исполнил композиции «Я люблю» и «Путешествие мечты». 

Кроме того, на стенде программы «Больше, чем путешествие» Дмитрий Чернышенко и Григорий Гуров пообщались с ее участниками, а также участниками сообщества «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

В этот же день победители Всероссийского проекта «Единство народов России» приняли участие в однодневных гражданско-патриотических и общественно полезных маршрутах. Старт поездкам дали на стенде программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» на форуме «Путешествуй!». В День России школьники из разных уголков страны отправились в путешествия по своим регионам, городам, традициям и историям малой родины. Проект объединил около 5 тыс. школьников и советников директоров по воспитанию из всех 89 регионов. Проект приурочен к Году единства народов России, объявленного Президентом России. Организатор конкурсного отбора – ФГБУ «Росдетцентр» при поддержке Министерства просвещения России.

Все дни проведения форума для всех желающих доступны экскурсии от сообщества «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Посетители могут записаться на маршруты по экспозиции форума, посвященные туристическому потенциалу России, культурному наследию регионов и современным форматам путешествий. Ожидается, что экскурсиями от программы за дни форума воспользуются более 2,5 тысяч человек.

В Молодёжный день форма программа «Больше, чем путешествие» представила насыщенную повестку о современном туризме. Так, в павильоне «АТОМ» прошла сессия, посвященная научно-популярному туризму, и мотивационная сессия Академии туризма и гостеприимства «Больше, чем путешествие» на тему «Знания, которые ведут тебя в большое будущее». 

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