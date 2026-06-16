В Рязанской области 17 июня ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

В среду, 17 июня, в Рязанской области сохранится переменная облачность. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России на основе данных Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки и грозы.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 12–17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

Вместе с тем из-за порывистого ветра в большинстве районов области сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Речь идет о возможных обрывах линий электропередачи и связи, сбоях в работе транспорта и коммунальных систем, увеличении числа ДТП, падении деревьев, повреждении кровли зданий, а также обрушении слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов.

Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность во время непогоды и по возможности не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.