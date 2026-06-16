Пешеходам грозят штрафы за прогулки по велодорожкам

Пешеходы, которые идут по велодорожке при наличии рядом тротуара или мешают движению велосипедистов, могут получить штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Алексей Петропольский.

По его словам, такие действия подпадают под часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Если поведение пешехода создало помехи для движения или привело к травмам, ответственность становится более серьезной. В этом случае применяется статья 12.30 КоАП РФ, по которой размер штрафа может достигать 1000 рублей.

При причинении по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью сумма взыскания увеличивается до 1500 рублей.

Юрист отметил, что для привлечения нарушителя к ответственности необходимо зафиксировать факт нарушения на фото или видео. В кадре должны быть отчетливо видны велодорожка, дорожный знак, разметка и сам пешеход.

Кроме того, важно указать точное место происшествия, а также дату и время съемки.

«После получения материалов можно обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции, полицию или позвонить по номеру 112. Желательно направить письменное заявление с приложением фото- и видеодоказательств», — пояснил Петропольский.

Подать обращение можно через официальный сайт Госавтоинспекции или портал «Госуслуги», воспользовавшись формой для загрузки материалов. Рассмотрение заявления обычно занимает до 30 дней. После этого нарушителю направляют постановление о назначении штрафа.