Подростка задержали по делу об убийстве 12-летней девочки в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти в поселке Врангель города Находки Приморского края. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело ребенка нашли на чердаке одного из домов. Расследование ведется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.По данным СМИ, он — ровестник убитой девочки.

Сейчас решается вопрос о его направлении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалистам предстоит установить психическое состояние подростка и выяснить, мог ли он осознавать характер своих действий.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Следствие также намерено установить причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.