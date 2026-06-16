Над Рязанской областью днем 16 июня уничтожены БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны продолжают работу по отражению атак беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. Днем 16 июня над Рязанской областью зафиксировано уничтожение нескольких БПЛА самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в период с 7:00 до 14:00 мск силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотник самолетного типа. Помимо Рязанской области, беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Часть аппаратов была сбита над акваториями Азовского и Черного морей.

Это уже не первый случай поражения БПЛА в небе над Рязанской областью за текущие сутки. Ранее, в ночь на 16 июня, над Рязанской областью был сбит один беспилотник самолетного типа. Губернатор Павел Малков подтвердил, что в результате инцидента на земле обошлось без пострадавших и разрушений.

Беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 03:53 мск и продолжает действовать. Жителям региона рекомендуется следовать указаниям экстренных служб, не приближаться к подозрительным предметам и при обнаружении обломков немедленно сообщать по номерам 112 или 101.