Диана Шурыгина, кадр из ТВ-трансляции
Новости России

Диану Шурыгину отправили под домашний арест 

Алексей Самохин
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Блогера Диану Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля по уголовному делу о незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные суда.

По информации источника, обыски в московской квартире Шурыгиной прошли 11 июня. Во время следственных действий правоохранители изъяли видеоаппаратуру, которая, как предполагается, могла использоваться для съемки роликов, ставших предметом расследования.

Уголовное дело возбуждено по статье о распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как утверждает SHOT, поводом для претензий со стороны правоохранительных органов стали видеозаписи с участием Шурыгиной, опубликованные в интернете. Речь идет о контенте категории 18+.

Издание также напоминает, что в 2024 году блогера задерживали вместе с ее молодым человеком Святославом Гусевым. Тогда жители дома неоднократно жаловались на шум и громкие звуки из квартиры. 

Официальных комментариев от самой Дианы Шурыгиной или ее представителей на момент публикации не поступало.

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