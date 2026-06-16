Директор рязанского предприятия скрыл от налоговой более 17 миллионов рублей

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, занимающегося производством средств связи. Бизнесмена подозревают в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере.

По версии следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области, в период с июня по сентябрь 2025 года директор предприятия, зная о наличии налоговой задолженности и предстоящих мерах принудительного взыскания, разработал схему вывода активов.

Как установило следствие, руководитель организовал расчеты с контрагентами в обход расчетного счета компании. Таким образом, с расчетного счета организации было выведено и скрыто более 17 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение недоимки перед бюджетом.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие в Следственный комитет от сотрудников налогового органа и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД России по Рязанской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В СКР подчеркнули, что в рамках расследования будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.