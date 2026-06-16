Умерла актриса Алиса Песоцкая, сыгравшая в фильме «О чем говорят мужчины» 

Российская актриса театра и кино Алиса Песоцкая скончалась 3 июня в возрасте 54 лет. О ее смерти сообщили на портале «Кино-Театр.РУ». По словам друга артистки Игоря, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Артистка ушла из жизни через три недели после того, как отпраздновала 54-й день рождения 12 мая. Информация о месте и времени прощания с актрисой официально не публиковалась, пишет aif.ru.

Незадолго до ухода артистка разместила в социальных сетях воспоминания о своих дедушках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она рассказывала о судьбах родных, переживших тяжелые годы войны, ранения и семейные трагедии.

Интерес к сцене у Песоцкой появился еще в детстве. В 1998 году она окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры под руководством Александра Олейника.

Большая часть ее театральной карьеры прошла в Молодежном камерном театре «Славичи». Зрители могли видеть актрису в постановках «За закрытыми дверями», «Замок в Швеции», «Преступление страсти» и «Медведь».

Помимо работы на сцене, Песоцкая сотрудничала с кинокомпанией «Алегри Синема», где занимала должность креативного продюсера. В последние годы она работала в сфере связей с общественностью.

Отдельное место в ее творческой биографии занимало кино. Хотя актрисе чаще доставались эпизодические роли, она успела сняться в семи проектах.

Дебют Песоцкой на экране состоялся в 1989 году в фильме «Визит дамы». Позже она появилась в короткометражной картине «Зима Весна», сериале «Врачебная тайна», фильме «О чем говорят мужчины», а также в сериалах «Атлантида» и «Дом образцового содержания».

На съемочной площадке актриса работала вместе с известными артистами, среди которых Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Виктор Борцов, Валентин Смирнитский и Светлана Немоляева.

Последней киноработой Песоцкой стала картина «СВОИ. Баллада о войне», посвященная специальной военной операции на Украине. В этом проекте она исполнила роль медсестры и одновременно выступила кастинг-директором фильма.