Мужчина силой высадил свою знакомую из машины и угнал ее автомобиль на трассе в Рязанской области

В Рязанской области задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения силой высадил из машины свою знакомую и угнал её автомобиль. Инцидент произошел на федеральной трассе Москва — Челябинск в Спасском районе.

По информации отдела МВД России «Спасский», 36-летняя жительница Московской области возвращалась домой после визита к родственникам в Шиловский район. За рулём её автомобиля Hyundai находился её 34-летний близкий друг. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Во время движения пассажир, находясь в нетрезвом виде, постоянно вмешивался в процесс управления, давал советы водителю и настойчиво просил дать ему порулить. Женщина, обеспокоенная его состоянием, приняла решение остановиться на обочине в Спасском районе и потребовала, чтобы мужчина вышел из машины «проветриться».

Вместо того чтобы успокоиться, нетрезвый пассажир решил «проучить» свою спутницу. Обманом, а затем и с применением физической силы он вытащил её из-за руля, сам сел за баранку и на её же автомобиле рванул в сторону Москвы.

Потерпевшая немедленно обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД России «Спасский» незамедлительно передали ориентировку на розыск похищенного автомобиля. Благодаря слаженным действиям полицейских в рамках плана «Перехват» угнанный Hyundai был обнаружен уже через 20 минут после преступления. Инспекторы Госавтоинспекции остановили машину на въезде в Рязань и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что мужчина уже имеет «послужной список»: ранее он был лишён водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении задержанного дознавателем полиции возбуждено сразу два уголовных дела:

• По части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, то есть угон). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

• По статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, то есть повторное нетрезвое вождение). За это преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.