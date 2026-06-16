Власть и политика

Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу

Олеся Чугунова
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Президент России Владимир Путин подписал указ № 428 о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. Документ официально опубликован 16 июня 2026 года на Официальном портале правовой информации.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что с публикацией указа дан официальный старт избирательной кампании.

«Указом Президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов», — подчеркнула глава ЦИК.

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. В этот день будут избраны все 450 депутатов Государственной Думы девятого созыва: 225 — по одномандатным избирательным округам и ещё 225 — по федеральному избирательному округу.

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