МЧС предупредило жителей Рязанской области о грозе, ливнях и сильном ветре

Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение ближайших 1–3 часов местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра. Скорость его порывов может достигать 12–17 метров в секунду.

Днем 16 июня в отдельных районах прогнозируются грозы и кратковременные ливневые дожди. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

В Главном управлении МЧС России по Рязанской области призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Во время непогоды не рекомендуется находиться рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи, деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

По возможности спасатели советуют сократить время пребывания на улице. Также рязанцам рекомендуют заранее подготовить электрический фонарь на случай возможного отключения электроэнергии. Использовать открытый огонь для освещения помещений нельзя, так как это может привести к пожару.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.