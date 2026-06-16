Военный эксперт раскрыл особенности новой ракеты «Бандероль»

Российские военные применили по объектам ВСУ в Киеве новейшую ракету «Бандероль». Об особенностях этого вооружения aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее украинская сторона сообщила, что в ходе ночного удара по целям в Киеве использовались как минимум три такие ракеты.

По словам Кнутова, «Бандероль» сложно отнести к классическим ракетам. Он назвал ее гибридной разработкой, сочетающей характеристики сразу нескольких видов вооружения.

«Это скорее гибрид крылатой ракеты и фугасной авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Дальность полета достигает примерно 450 километров, масса боевой части составляет около 150 килограммов. При этом изделие обходится дешевле крылатой ракеты, но значительно превосходит обычную авиабомбу с УМПК по дальности и точности», — пояснил эксперт.

Главным отличием от стандартных планирующих авиабомб Кнутов назвал наличие реактивного двигателя. Именно он обеспечивает начальное ускорение и позволяет поражать цели на расстоянии до 450 километров. Для сравнения, современные ФАБы с модулями планирования способны поражать объекты на дальности около 150–200 километров.

По мнению специалиста, новая разработка может стать более доступной альтернативой дорогостоящим крылатым ракетам при сохранении высокой точности ударов.

Кнутов отметил, что нынешнее применение «Бандероли» носит испытательный характер.

«Сейчас разработчики анализируют результаты. Украинская сторона заявляет о трех ракетах. Вероятно, специалисты оценивают поведение изделия в полете, его способность преодолевать системы ПВО и точность поражения целей. Если характеристики подтвердятся, ракету могут запустить в серийное производство», — сказал он.

Эксперт напомнил, что сведения о применении «Бандероли» появлялись еще в прошлом году. После этого разработчики взяли паузу для модернизации изделия.

«Текущие пуски после доработок должны показать, готова ли ракета к серийному выпуску», — заключил Кнутов.

ТТХ КР «Бандероль» раскрыл блогер Юрий Подоляка.

«О ней известно мало, а потому только по открытым источникам и на основании сравнительных характеристик ракет аналогичного размера и класса», — пишет он.

Длина — около 5м.

Диаметр корпуса – 30 см.

Вес – 500 — 600 кг

скорость полета – крейсерская свыше 500 км/ч, у цели около 650 км/ч.

дальность полета – свыше 500 км.

БЧ – 150 кг.