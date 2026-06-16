Татьяна Панфилова заключила договор с депутатами Махачкалы

В Махачкале прошла официальная церемония подписания соглашения о взаимодействии между Собранием депутатов городского округа «город Махачкала» и Рязанской городской Думой. Документ скрепила подписью председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова.

Новое соглашение призвано углубить партнёрство представительных органов власти двух городов, наладить системный обмен практиками в сфере местного самоуправления и законотворчества. Стороны договорились о совместной работе над социально значимыми инициативами и реализации взаимовыгодных проектов.

Участники встречи подчеркнули, что укрепление прямых связей между муниципалитетами способствует единству регионов, повышению эффективности управления и открывает дополнительные возможности для решения насущных вопросов жителей как Рязани, так и Махачкалы.