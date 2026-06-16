В Рязани ушел из жизни мастер спорта по самбо, судья Всероссийской категории Андрей Поляков

В Рязани ушел из жизни мастер спорта России по самбо, судья Всероссийской категории Андрей Васильевич Поляков. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

Долгое время работал начальником сектора Управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (2011-2024 гг.).

Более 10 лет посвятил развитию сферы физической культуры и спорта в городе Рязани. Андрей Васильевич — человек неиссякаемой жизненной энергии и огромного профессионализма.

Прощание состоится 17 июля в 12.30, в Церкви иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость.