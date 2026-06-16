В Рязани водители могут купить абонемент на парковку

Администрация города информирует автомобилистов о расширении платежных инструментов за пользование муниципальными парковками. Теперь внести плату можно не только через привычные каналы, но и с помощью современных цифровых сервисов.

Доступны следующие варианты транзакций: отправка SMS-сообщения на номер 9878, взаимодействие с чат-ботом «MAX» в популярных мессенджерах, внесение наличных через устройства Сбербанка (банкоматы, терминалы и кассы), а также безналичный расчет картой непосредственно в паркоматах.

Особого внимания заслуживает гибкость тарифной политики: водители могут воспользоваться отсроченным платежом (постоплатой) до окончания текущего дня (23:59) или приобрести долгосрочный абонемент, чтобы избежать ежедневных рутинных операций.

Техническое обновление коснулось и мобильного приложения «Горпарковки»: теперь оно функционирует в автономном офлайн-режиме, что гарантирует проведение оплаты даже при нестабильном интернет-соединении.

Получить развернутую консультацию по всем вопросам работы стоянок можно по телефону: +7 (4912) 41-92-50.