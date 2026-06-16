Союз православных женщин открыл отделение в Касимове

Рязанские православные активистки побывали в Касимове с визитом, который совместил духовную и организационную задачи. Поездку организовали Союз православных женщин Рязанской области и региональное отделение Российского фонда мира. В делегацию вошли руководитель союза Галина Сорокина и её заместитель Надежда Ширинина, сообщает сайт Рязанской епархии.

Дата визита выбрана не случайно. Он совпал с днём тезоименитства митрополита Рязанского и Касимовского Симона — Неделей всех святых, в земле Российской просиявших. Участницы присутствовали за Божественной литургией и панихидой по приснопамятному владыке. Оба богослужения в Вознесенском кафедральном соборе возглавил епископ Касимовский и Сасовский Исаакий.

У этого храма непростая история. В советские годы он был закрыт, а вновь освящён лишь в 2002 году — Святейшим Патриархом Алексием II в сослужении пяти иерархов, среди которых был и сам владыка Симон. Для гостей, приехавших почтить его память, молитва именно в этих стенах стала особенно значимой.

Второй целью поездки стало расширение Союза православных женщин. После богослужения епископ Исаакий и рязанские гостьи встретились с кандидатом на пост руководителя нового Касимовского отделения. Им стала Ольга Архипова — директор Касимовского центра поддержки предпринимательства. Владыка провёл с ней беседу, после чего благословил на труды. Кандидатура была официально утверждена.

На встрече обсудили конкретные направления работы: социальное, просветительское и другие. Галина Сорокина поделилась опытом союза и наработанными практиками. Участницы наметили планы будущего служения на благо жителей края. К этой работе присоединятся активные жительницы Касимова.

Визит укрепил связи между православными женщинами региона и дал старт новой структуре, которая будет действовать уже на касимовской земле.