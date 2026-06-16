В Петрозаводска пропали две сестры 7 и 12 лет

Полицейские и волонтеры начали поиски двух сестер из Петрозаводска, которых считают пропавшими без вести, пишет Baza.

Известно, что одной девочке 7 лет, другой — 12. Они пошли гулять вечером 15 июня, но так и не вернулись домой.

«Их видели около девяти вечера в тот же день в компании подростков на карьере в микрорайоне Ключевая», — говорится в посте.

Затем сестры сказали друзьям, что пошли в магазин. После этого они пропали. В тот же день их мать обратилась за помощью в полицию.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении девочек, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.