Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

ТНТ снимает сериал «Расстрел» о событиях 1977 года

Алексей Самохин
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Телеканал НТВ объявил о старте съёмок исторического детектива «Расстрел» (16+). События сериала перенесут зрителей в 1977 год и развернутся вокруг резонансного дела, произошедшего на Петроградке. На поиски преступников, совершивших дерзкое нападение на инкассаторов, из Москвы отправляют следователя по особо важным делам Никандрова. Поначалу расследование кажется обычным уголовным делом, однако вскоре выясняется, что за этим преступлением скрывается нечто большее. 

Роли в проекте исполнят Алексей Коряков, Алексей Кирсанов, Владимир Стеклов, Александр Пашков, Евгений Коряковский и другие.

Ленинград, 1977 год. Группа дерзких преступников совершает налёт на инкассаторов возле универмага на Петроградской. Один из бандитов ― Набис (Алексей Кирсанов) ― под видом милиционера похищает уникальное колье прямо во время съёмок для модного журнала. В это же время его сообщники Плот (Антон Фигуровский) и Весёлый (Евгений Булавкин) расстреливают инкассаторов из немецкого оружия времён войны. Свидетелем готовящегося преступления становится опытный преступник Вахрушев (Владимир Стеклов), а случайной участницей трагических событий ― манекенщица Полина (Анастасия Дворянская). За расследование резонансного дела берётся московский следователь по особо важным делам Павел Никандров (Алексей Коряков). Однако вскоре расследование приобретает для него личный характер: Полина ― его жена, с которой они фактически расстались после потери ребёнка.

Алексей Коряков, актёр: «Мне было интересно попробовать свои силы в роли следователя в этом сериале. Зацепила и эпоха, в которой разворачивается действие, и сам герой. Сниматься в исторических проектах для меня ― отдельное удовольствие, ведь когда-то я сам мечтал стать историком. 70-е годы ― время молодости моих родителей, люди тогда по-другому общались, по-другому получали и обрабатывали информацию. Я с большим увлечением изучал сценарий и погружался в атмосферу позднего СССР, смотрел фильмы про этот период. У нас в сериале так же звучат отголоски военного и послевоенного времени. Помимо детективной составляющей, наша история о людях той эпохи, об их идеалах, страхах и сомнениях».

В Ленинграде помощниками Никандрова становятся оперативник Илзе Круминя (Соня Озерова) и следователь Вадим Жаринов (Александр Пашков). Вместе они начинают охоту за опасной группировкой, ещё не подозревая, с какими тайнами прошлого им предстоит столкнуться. Тем временем внутри банды нарастает конфликт: каждый готов пойти на самые жестокие меры, чтобы добиться желаемого.

Андрей Либенсон, режиссёр-постановщик: «До этого мне не приходилось снимать сериал о советском времени, действие которого разворачивается в эпоху, которую я немного помню. Мне показалось это очень интересным. Основной посыл проекта «Расстрел» ― воздаяние злу. В картине сразу три главных героя. Первый ― следователь, занимающийся запутанным делом о расстреле инкассаторов во время ограбления, именно он будет преследовать преступников. Второй – бывший сотрудник милиции, вставший на путь криминала и оказавшийся одним из нападавших. И третий – персонаж, фактически олицетворяющий безусловное зло».

Съёмки сериала проходят в Москве и Подмосковье.

Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
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